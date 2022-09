Бивши ръководители на Пентагона предупредиха за "изключително напрегната среда" в САЩ

© Група бивши американски министри на отбраната и пенсионирани генерали предупредиха във вторник за "изключително напрегната среда“ среда, пред която е изправен Пентагонът на фона на напрежението между военните и цивилните части на американското общество, пишат The New York Times и списание Time.



Отвореното писмо, подписано от осем бивши началници на отбраната и петима пенсионирани генерали, изтъква "изключително напрегнатата среда“, пред която са изправени членовете на американската армия, която те свързват с "разединението на емоционалната поляризация, която достигна кулминацията си в първите избори от повече от век, когато мирното предаване на политическата власт беше нарушен и поставен под съмнение“.



"Гледайки напред, всички тези фактори може да се влошат, преди да се подобрят“, пишат бившите служители на отбраната в писмо, публикувано от уебсайта War on the Rocks, което също отразява предизвикателствата, породени от пандемията COVID-19, и незадоволителните резултати от войните в Ирак и Афганистан.



Тези войни, заявяват военните, "завършиха без всички цели да бъдат постигнати задоволително“, с което американската армия трябва да се примири, докато едновременно с това се подготвя за "плашеща конкуренция с почти равностойни съперници“.



Подписалите включват и двамата потвърдени от Сената министри на отбраната, които са служили при бившия президент Доналд Тръмп – Марк Еспър и Джеймс Матис – както и всеки пенсиониран председател на Обединените началници на щабове, служил от 2001 г. насам: генерал Мартин Демпси, генерал Джоузеф Дънфорд, Адмирал Майкъл Мълън, генерал Ричард Майерс и генерал Питър Пейс.



Авторите не хвърлят директно вината за продължаващата ситуация върху която и да е политическа партия или лице, но отбелязват историческия характер на усилията за осуетяване на мирното прехвърляне след изборите през ноември 2020 г., отправяйки "зле прикрити обвинения срещу Тръмп“, пише NYT.



Те подчертаха "значителни ограничения върху публичната роля на военния персонал в партийната политика“, след като Тръмп многократно се опита да използва военните, за да потуши народните протести срещу полицейското насилие през лятото на същата година. Те не споменаха пряко усилията на бившия президент, но казват, че "военните приемат ограничения върху публичното изразяване на личните си възгледи“.



Тези ограничения, казват те, "биха били противоконституционни, ако бъдат наложени на други граждани“.



"Военните и цивилните лидери трябва да проювяват голямо усъедие да държат армията далеч от партийната политическа дейност“, пишат те.​​​​​​