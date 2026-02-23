Бившият полицай, превърнал се в наркобарон, Ел Менчо оставя кърваво наследство
Ел Менчо е бил ранен по време на операция за залавянето му в неделя в Тапалпа, Халиско, на около два часа път с кола югозападно от Гуадалахара. Той е починал по време на превоза му до Мексико Сити, съобщи мексиканското министерство на отбраната в изявление.
Операцията по залавянето на лидера на CJNG е най-голямото усилие на мексиканското правителство досега да покаже на администрацията на Тръмп намерението си да се бори с картелите и е посрещната с мощна реакция от страна на картела. Изгорени от членове на CJNG автомобили блокираха пътища в почти дузина мексикански щати и оставиха дим да се вие във въздуха.
Столицата на Халиско, Гуадалахара, се превърна в призрачен град след смъртта на наркобарона, тъй като цивилните се скриха в домовете си. Щатът е база на картела – един от най-мощните в Мексико – известен с трафика на огромни количества фентанил и други наркотици към Съединените щати. Насилието доведе до затваряне на училищата в понеделник в няколко щата.
Безредиците се разпространяват след смъртта на Ел Менчо, лидер на картела "Новото поколение на Халиско“, като в социалните медии се появяват кадри от сражения между въоръжени групи и правоохранителните органи в западните щати.
Кой бе Ел Менчо
Бившият полицай Сервантес, на 60 години, е известен с кървавата следа от трупове, която оставя след себе си в битките с правителствените сили и конкурентни банди. Сервантес е роден през 1966 г. в бедно село в планините на известния с беззаконието си западен щат Мичоакан, където от десетилетия отглеждането на опиум и марихуана се конкурира с производството на авокадо. Работил е в полетата, където се отглежда авокадо, преди да замине да търси късмета си в САЩ, където според прокуратурата се е занимавал с търговия с хероин.
Сервантес е бил арестуван в САЩ, където е излежал няколко години в затвора, преди да бъде депортиран обратно в Мексико. След като се е върнал в родината си, Сервантес се е присъединил към полицията, преди да влезе в картела "Миленио", сателит на картела Синалоа.
В крайна сметка той става един от най-висшите изпълнители, след като работи като сикарио, или наемен убиец на картела. Опитва се да поеме контрола над картела "Миленио“, но след като не успява, започва да действа самостоятелно и обявява война на "Синалоа“, като основава CJNG в съюз с местна банда за пране на пари.
Сервантес е широко известен с псевдонима си "Ел Менчо“, който произлиза от фонетичната деривация на Немесио. Друг негов псевдоним е "Господарят на петлите“, който произлиза от любовта му към боевете с петли.
Картелът му е наименуван на западния щат Халиско, където се намира един от най-големите градове в Мексико, Гуадалахара. През годините картелът е обвиняван за контрабанда на огромни количества наркотици в САЩ, включително синтетичния опиоид фентанил, който е свързан със стотици хиляди смъртни случаи от предозиране през последните години.
CJNG съчетава трафика на наркотици в стила на Синалоа и работата с общността с ултранасилствените методи на картела Зетас, банда, която използва паравоенни тактики, за да се разшири в престъпен бизнес като изнудване и отвличане.
За сравнително кратък период от време Сервантес организира появата на CJNG като престъпна империя, конкурираща бившите му съюзници от картела Синалоа. Той успява да избегне арест в продължение на години, въпреки наградата от 15 милиона долара, обявена от САЩ.
Считан за най-влиятелния криминален бос в Мексико след заловения наркобарон Хоакин "Ел Чапо“ Гусман, който в момента е в затвор в САЩ, Сервантес се занимава с различни престъпни дейности, като кражба на гориво, принудителен труд и трафик на хора. Но за разлика от Гусман, който се превърна в медийна знаменитост, Ел Менчо предпочита да остане в относителна неизвестност. Той станава известен с пълните с ругатни записи, изтекли в социалните медии, в които заплашва враговете си и държавни служители.
Предишни неуспешни опити за залавяне
Сервантес е известен и с това, че е успявал да избегне залавянето по впечатляващ начин. В продължение на години той подкупва полицията, за да му пази гърба, докато действа почти напълно безнаказано в Халиско. Той търси и политическа защита.
През май 2015 г., когато мексиканските сили се приближават до него, неговите подчинени свалят военен хеликоптер с ракета, за да дадат на ръководителя си време да избяга.
"Картелът "Халиско Ново Поколение“ на Ел Менчо е един от най-големите "купувачи" на политици и политически кампании, което му дава огромна социална база“, заявява Едгардо Бускалия, експерт по организирана престъпност в Колумбийския университет.
Бандата му редовно използва обезглавяване и други кървави методи за сплашване. През един шестседмичен период през 2015 г. бандата убива двайсет и четирима полицаи в западната част на Мексико като предупреждение към властите.
През 2020 г. тогавашният началник на полицията в Мексико Сити, Омар Гарсия Харфуч, оцелява след опит за покушение, при който загиват двама от неговите бодигардове, а властите обвиняват за нападението картела "Халиско Ново Поколение“. Харфуч сега е ръководител на силите за сигурност в страната и помогна за надзора на операцията срещу Сервантес.
