Fox News.
Журналистът е обвинен, че излъчил на живо протест, който е прекъснал църковна служба в Сейнт Пол, Минесота, по-рано този месец, на която протестиращите са изразявали недоволство от насилието на агентите на ICE в района.
Адвокатът на Лемън определя ареста му като "безпрецедентна атака срещу Първата поправка (която гарантира свободното изповядване на дадена религия или ограничавана на свободата на словото).
Бившият водещ на CNN от своя страна заявява, че е присъствал на протеста като журналист, добавяйки, че не е знаел, че активистите ще прекъснат службата.
Лемън, който сега е журналист на свободна практика, е обвинен в заговор за отказ на граждански права и нарушаване на закон, който забранява възпрепятстването на достъпа до религиозни съоръжения.
Шестима други протестиращи, включително друг журналист, са изправени пред същите обвинения.
Бившият водещ на CNN е освободен от ареста
©
Още по темата
Прокурорът на Ню Йорк оглавява група, която обвинява администрацията на Тръмп в "експлоатация" на Минесота
29.01
Още от категорията
/
Над два метра снежна покривка, а валежите продължават: Рекордни снеговалежи предизвикват хаос в Япония
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп обяви извънредно положение в САЩ заради "заплахата от Куба"...
09:19 / 30.01.2026
САЩ отнемат лиценза на канадските самолети Bombardier, a Тръмп за...
08:49 / 30.01.2026
Андрей Ковачев: Меркосур ще създаде един огромен пазар от 700 млн...
22:57 / 29.01.2026
Тръмп лично е помолил Путин да не обстрелва Украйна за седмица, р...
21:00 / 29.01.2026
Цветомир Николов: Carlyle най-вероятно ще оперира "Лукойл" само ф...
20:05 / 29.01.2026
Прокурорът на Ню Йорк оглавява група, която обвинява администраци...
18:54 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.