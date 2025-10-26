ЗАРЕЖДАНЕ...
Бизнес и танцови стъпки - Тръмп празнува мира между Камбоджа и Тайланд
Всъщност американският президент не се поколеба да се включи в церемонията по посрещането, танцувайки редом с малайзийски танцьори. Белият дом публикува момента в социалните мрежи с надпис "TRUMP DANCE MALAYSIA VERSION“, което предизвика разнообразни реакции.
Тръмп: Посредничеството в мирното споразумение между Тайланд и Камбоджа е по-забавно от голфа
Приемът бе организиран от малайзийския премиер Ануар Ибрахим, който след това придружи Тръмп в поредица от срещи с лидери от Югоизточна Азия. Пътуването включва среща в Токио с новоизбрания премиер на Япония Санае Такаичи и разговори с президента на Китай Си Дзинпин в Южна Корея.
