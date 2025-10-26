Доналд Тръмп пристигна в Малайзия в първата част от петдневната си обиколка в Азия и беше посрещнат с музика, танц и традиционни костюми.Всъщност американският президент не се поколеба да се включи в церемонията по посрещането, танцувайки редом с малайзийски танцьори. Белият дом публикува момента в социалните мрежи с надпис "TRUMP DANCE MALAYSIA VERSION“, което предизвика разнообразни реакции.Приемът бе организиран от малайзийския премиер Ануар Ибрахим, който след това придружи Тръмп в поредица от срещи с лидери от Югоизточна Азия. Пътуването включва среща в Токио с новоизбрания премиер на Япония Санае Такаичи и разговори с президента на Китай Си Дзинпин в Южна Корея.