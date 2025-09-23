Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Благотворителни организации прекратиха сътрудничеството си с херцогинята на Йорк заради кореспонденцията й с Епстийн
Автор: Росица Чинова 11:30Коментари (0)59
©
Херцогинята на Йорк - бившата съпруга на принц Андрю - е била отстранена като представително лице на организцията с борбата с рака при тийнейджъри The Teenage Cancer Trust, British Heart Foundation, детския хоспис Julia's House, благотворителната организация за хранителните алергии The Natasha Allergy Research Foundation, благотворителната организация за детската грамотност, Националната фондация за пенсионираните служебни животни и организацията за превенцията за рак на гърдата Prevent Breast Cancer, съобщава Sky News

Това се случва, след като стана ясно, че тя е написала възторжено съобщение до Епстийн, описвайки го като свой "върховен приятел".

От детския хоспис Julia's House заявиха: "След информацията, споделена този уикенд, относно кореспонденцията на херцогинята на Йорк с Джефри Епстийн, взехме решение, че би било неподходящо тя да продължи да бъде лице на благотворителната организация". 

"Уведомихме херцогинята на Йорк за това решение и й благодарим за досегашната й подкрепа". 

Надим и Таня Еднан-Лаперуз, основатели организацията за хранителните алергии The Natasha Allergy Research Foundation, казаха: "Бяхме разтревожени да прочетем кореспонденцията на Сара, херцогинята на Йорк, с Джефри Епстийн". 

'Сара Фъргюсън не е участвала активно в благотворителната организация от няколко години. Тя беше неин представител, но в светлината на последните разкрития взехме решение, че би било неуместно тя да продължи да бъде свързана с благотворителната организация. Бихме искали да й благодарим за нейната доброта и подкрепа". 

Благотворителната организация за ограмотяването на децата заяви, че "предвид неотдавнашната информация, която излезе наяве за херцогинята на Йорк и Епстийн", тя е била помолена да се оттегли като представител, добавяйки, че би било "неподходящо" тя да продължи да изпълнява тази роля.

Според британската медия The ​​Sun, херцогинята е изпратила имейл през април 2011 г. и "смирено се е извинила" за това, че няколко седмици по-рано е свързала Епстийн с педофилия в медиите.

В съобщението тя пише, че той е бил "непоколебим, щедър и върховен приятел" за нея и семейството й. 

Говорителят й оттогава заяви, че тя е написала бележката само защото Епстийн я е заплашил да я съди за клевета.

В интервюто си с Evening Standard на 7 март 2011 г. херцогинята се е извинила за приемането на 15 000 паунда от осъдения сексуален престъпник.

Тя заявява пред вестника: "Отвращавам се от педофилията и всякакво сексуално насилие над деца и знам, че това беше огромна грешка в преценката от моя страна". 

"Когато мога, ще върна парите и никога повече няма да имам нищо общо с Джефри Епстийн". 

Вестникът The Sun on Sunday съобщи, че малко повече от месец по-късно херцогинята е изпратила имейл до сексуалния престъпник от личния си акаунт.

Тя му се извинила и е казала, че е "прикована на легло от страх", съобщи вестникът, цитиран от Sky News

В изявление през уикенда говорителят на херцогинята заяви: "Херцогинята изрази съжалението си за връзката си с Епстийн. Като много хора, тя беше подведена от лъжите му". 

"Веднага щом осъзна мащаба на обвиненията срещу него, тя не само прекъсна контакта, но и го осъди публично, дотолкова, че той след това заплаши да я съди за клевета, защото го е свързала с педофилия.

Този имейл беше изпратен в контекста на съвет, който херцогинята получи, за да се опита да успокои Епщайн и неговите заплахи", заяви още говорителят на херцогинята.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
09:56 / 21.09.2025
Фронтменът на "Остава" Свилен Ноев: Ако баща ми можеше да ме разбере, щях да му кажа, че му прощавам. Но беше гнусна свиня
Фронтменът на "Остава" Свилен Ноев: Ако баща ми можеше да ме разбере, щях да му кажа, че му прощавам. Но беше гнусна свиня
11:18 / 21.09.2025
Нети отпразнува 50-годишен юбилей, дари парите от подаръците за благородна кауза
Нети отпразнува 50-годишен юбилей, дари парите от подаръците за благородна кауза
14:43 / 21.09.2025
Красива журналистка на NOVA се омъжи
Красива журналистка на NOVA се омъжи
19:54 / 21.09.2025
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:01 / 21.09.2025
Проф. Владимир Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбул, там живеят голяма част от лидерите на Хамас
Проф. Владимир Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбул, там живеят голяма част от лидерите на Хамас
14:58 / 21.09.2025
НИМХ с пълната прогноза за началото на новата седмица. В Русе днес ще е доста топло
НИМХ с пълната прогноза за началото на новата седмица. В Русе днес ще е доста топло
08:29 / 21.09.2025
Актуални теми
Изкуствен интелект
Световна черна хроника
Грипна епидемия обхвана страната
България и Войната в Украйна
Вторият мандат на Доналд Тръмп
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: