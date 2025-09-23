Благотворителни организации прекратиха сътрудничеството си с херцогинята на Йорк заради кореспонденцията й с Епстийн

© Херцогинята на Йорк - бившата съпруга на принц Андрю - е била отстранена като представително лице на организцията с борбата с рака при тийнейджъри The Teenage Cancer Trust, British Heart Foundation, детския хоспис Julia's House, благотворителната организация за хранителните алергии The Natasha Allergy Research Foundation, благотворителната организация за детската грамотност, Националната фондация за пенсионираните служебни животни и организацията за превенцията за рак на гърдата Prevent Breast Cancer, съобщава Sky News.



Това се случва, след като стана ясно, че тя е написала възторжено съобщение до Епстийн, описвайки го като свой "върховен приятел".



От детския хоспис Julia's House заявиха: "След информацията, споделена този уикенд, относно кореспонденцията на херцогинята на Йорк с Джефри Епстийн, взехме решение, че би било неподходящо тя да продължи да бъде лице на благотворителната организация".



"Уведомихме херцогинята на Йорк за това решение и й благодарим за досегашната й подкрепа".



Надим и Таня Еднан-Лаперуз, основатели организацията за хранителните алергии The Natasha Allergy Research Foundation, казаха: "Бяхме разтревожени да прочетем кореспонденцията на Сара, херцогинята на Йорк, с Джефри Епстийн".



'Сара Фъргюсън не е участвала активно в благотворителната организация от няколко години. Тя беше неин представител, но в светлината на последните разкрития взехме решение, че би било неуместно тя да продължи да бъде свързана с благотворителната организация. Бихме искали да й благодарим за нейната доброта и подкрепа".



Благотворителната организация за ограмотяването на децата заяви, че "предвид неотдавнашната информация, която излезе наяве за херцогинята на Йорк и Епстийн", тя е била помолена да се оттегли като представител, добавяйки, че би било "неподходящо" тя да продължи да изпълнява тази роля.



Според британската медия The ​​Sun, херцогинята е изпратила имейл през април 2011 г. и "смирено се е извинила" за това, че няколко седмици по-рано е свързала Епстийн с педофилия в медиите.



В съобщението тя пише, че той е бил "непоколебим, щедър и върховен приятел" за нея и семейството й.



Говорителят й оттогава заяви, че тя е написала бележката само защото Епстийн я е заплашил да я съди за клевета.



В интервюто си с Evening Standard на 7 март 2011 г. херцогинята се е извинила за приемането на 15 000 паунда от осъдения сексуален престъпник.



Тя заявява пред вестника: "Отвращавам се от педофилията и всякакво сексуално насилие над деца и знам, че това беше огромна грешка в преценката от моя страна".



"Когато мога, ще върна парите и никога повече няма да имам нищо общо с Джефри Епстийн".



Вестникът The Sun on Sunday съобщи, че малко повече от месец по-късно херцогинята е изпратила имейл до сексуалния престъпник от личния си акаунт.



Тя му се извинила и е казала, че е "прикована на легло от страх", съобщи вестникът, цитиран от Sky News.



В изявление през уикенда говорителят на херцогинята заяви: "Херцогинята изрази съжалението си за връзката си с Епстийн. Като много хора, тя беше подведена от лъжите му".



"Веднага щом осъзна мащаба на обвиненията срещу него, тя не само прекъсна контакта, но и го осъди публично, дотолкова, че той след това заплаши да я съди за клевета, защото го е свързала с педофилия.



Този имейл беше изпратен в контекста на съвет, който херцогинята получи, за да се опита да успокои Епщайн и неговите заплахи", заяви още говорителят на херцогинята.