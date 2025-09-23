ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Благотворителни организации прекратиха сътрудничеството си с херцогинята на Йорк заради кореспонденцията й с Епстийн
Това се случва, след като стана ясно, че тя е написала възторжено съобщение до Епстийн, описвайки го като свой "върховен приятел".
От детския хоспис Julia's House заявиха: "След информацията, споделена този уикенд, относно кореспонденцията на херцогинята на Йорк с Джефри Епстийн, взехме решение, че би било неподходящо тя да продължи да бъде лице на благотворителната организация".
"Уведомихме херцогинята на Йорк за това решение и й благодарим за досегашната й подкрепа".
Надим и Таня Еднан-Лаперуз, основатели организацията за хранителните алергии The Natasha Allergy Research Foundation, казаха: "Бяхме разтревожени да прочетем кореспонденцията на Сара, херцогинята на Йорк, с Джефри Епстийн".
'Сара Фъргюсън не е участвала активно в благотворителната организация от няколко години. Тя беше неин представител, но в светлината на последните разкрития взехме решение, че би било неуместно тя да продължи да бъде свързана с благотворителната организация. Бихме искали да й благодарим за нейната доброта и подкрепа".
Благотворителната организация за ограмотяването на децата заяви, че "предвид неотдавнашната информация, която излезе наяве за херцогинята на Йорк и Епстийн", тя е била помолена да се оттегли като представител, добавяйки, че би било "неподходящо" тя да продължи да изпълнява тази роля.
Според британската медия The Sun, херцогинята е изпратила имейл през април 2011 г. и "смирено се е извинила" за това, че няколко седмици по-рано е свързала Епстийн с педофилия в медиите.
В съобщението тя пише, че той е бил "непоколебим, щедър и върховен приятел" за нея и семейството й.
Говорителят й оттогава заяви, че тя е написала бележката само защото Епстийн я е заплашил да я съди за клевета.
В интервюто си с Evening Standard на 7 март 2011 г. херцогинята се е извинила за приемането на 15 000 паунда от осъдения сексуален престъпник.
Тя заявява пред вестника: "Отвращавам се от педофилията и всякакво сексуално насилие над деца и знам, че това беше огромна грешка в преценката от моя страна".
"Когато мога, ще върна парите и никога повече няма да имам нищо общо с Джефри Епстийн".
Вестникът The Sun on Sunday съобщи, че малко повече от месец по-късно херцогинята е изпратила имейл до сексуалния престъпник от личния си акаунт.
Тя му се извинила и е казала, че е "прикована на легло от страх", съобщи вестникът, цитиран от Sky News.
В изявление през уикенда говорителят на херцогинята заяви: "Херцогинята изрази съжалението си за връзката си с Епстийн. Като много хора, тя беше подведена от лъжите му".
"Веднага щом осъзна мащаба на обвиненията срещу него, тя не само прекъсна контакта, но и го осъди публично, дотолкова, че той след това заплаши да я съди за клевета, защото го е свързала с педофилия.
Този имейл беше изпратен в контекста на съвет, който херцогинята получи, за да се опита да успокои Епщайн и неговите заплахи", заяви още говорителят на херцогинята.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
09:56 / 21.09.2025
Красива журналистка на NOVA се омъжи
19:54 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: