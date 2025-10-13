Близо 30 души са арестувани след антиимиграционен протест в Амстердам

© Euro News Най-малко 29 души бяха арестувани в неделя в Амстердам след ескалацията на антиимиграционната демонстрация, съобщават местните медии, цитирани от Euronews.



Протестиращите се събрали около обяд на площад Museumplein, след което преминали в шествие през части от столицата. Организаторите от движението Nederland in Opstand ("Нидерландия въстава") призовали участниците да спазват предварително определения маршрут, което до голяма степен било изпълнено.



Напрежението се повишило в късния следобед, когато част от демонстрантите се насочили към централните части на града, извън разрешената зона. По данни на местните медии те са пускали фойерверки, скандирали са антиимиграционни лозунги и са нанесли значителни щети на обществената собственост, което довело до намесата на полицията.



Протестите се случват на фона на предстоящите предсрочни парламентарни избори, насрочени за 29 октомври, след разпадането на управляващата коалиция.