ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Близо 30 души са арестувани след антиимиграционен протест в Амстердам
Протестиращите се събрали около обяд на площад Museumplein, след което преминали в шествие през части от столицата. Организаторите от движението Nederland in Opstand ("Нидерландия въстава") призовали участниците да спазват предварително определения маршрут, което до голяма степен било изпълнено.
Напрежението се повишило в късния следобед, когато част от демонстрантите се насочили към централните части на града, извън разрешената зона. По данни на местните медии те са пускали фойерверки, скандирали са антиимиграционни лозунги и са нанесли значителни щети на обществената собственост, което довело до намесата на полицията.
Протестите се случват на фона на предстоящите предсрочни парламентарни избори, насрочени за 29 октомври, след разпадането на управляващата коалиция.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
12:14 / 11.10.2025
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
15:08 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: