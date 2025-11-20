Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
За кратко спря електрозахранването в части от Париж тази сутрин, което френският мрежов оператор RTE свърза с технически инцидент в електрическата си подстанция Issy-les-Moulineaux, югозападно от френската столица.

Наложи се няколко линии на метрото и крайградските влакове да спрат работа, пише Аlarabiyaenglish.

Прекъсването е започнало в 6.30 ч. сутринта и е засегнало 55 000 домакинства. В някои квартали необичайното спиране на тока е продължило 30-40 минути.