Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Ограничено е движението за МПС над 12 т по път II-19 Симитли – Гоце Делчев при км 106, през ГКПП "Илинден" – Ексохи поради протест на гръцки граждани, съобщиха от АПИ. 

Шофьорите изчакват на място.