|Bloomberg: Близки до Тръмп оказват натиск върху Нобеловия комитет
Според агенцията, въпросът за евентуалното награждаване на лидера на републиканците е бил повдигнат от специалния представител на президента на САЩ Стив Уиткоф в разговори с европейски колеги, а държавният секретар Марко Рубио е бил привлечен, за да убеди партньорите на САЩ да подкрепят Тръмп.
В същото време, според американската агенция, Нобеловият комитет все още не е взел решение, но е загрижен за възможната реакция на президента на САЩ в случай на отказ.
Един от служителите на комитета дори е признал, че обмисля да излезе в отпуск по болест на 10 октомври, когато ще бъде обявен лауреатът.
Секретарят на организацията Кристиан Берг Харпвикен заявява, че върху тях не е оказан пряк натиск, но посочва, че в полза на Тръмп се водят едновременно няколко кампании, както публични, така и закрити.
В същото време, според платформата за прогнози Polymarket, шансовете на президента на САЩ да получи Нобелова награда за мир са едва 4%.
Сред фаворитите се споменават мрежата от доброволчески координационни центрове Sudan’s Emergency Response Rooms, които организират хуманитарна помощ в условията на война в Судан, както и вдовицата на загиналия в затвора руски опозиционер Алексей Навални – Юлия.
