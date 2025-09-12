Боби Бобев: Албания демонстрира сериозен напредък и успешно придвижване към пълна европейска интеграция

© Все още не мога да преценя дали назначението на АІ бот за министър е нещо иновативно или е просто една екстравагантна идея, към каквито е склонен премиерът Еди Рама. Това каза бившият посланик в Албания и Косово Боби Бобев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



Той отбеляза, че новият виртуален министър в правителството на Албания – Диела, преди това е била виртуален асистент в правителствен портал.



"Трудно е да се коментира подобно действие. Напоследък в албанското общество има доста интересни идеи, лансирани преди всичко от премиера Еди Рама. Те понякога се харесват, понякога са оспорвани, както и сега ще бъде. Рама изгражда един образ на лидер популист, каквито все по-често се появяват в различни кътчета на света. Но за мен по-важно в случая е, че нещата около новото правителство на Албания се изясниха и той ще започне своя редовен, четвърти поред мандат като премиер на тази страна“, допълни Бобев.



Той коментира идеята на Еди Рама да превърне Албания в първата държава в света, която не ползва парични средства, а само дигитална валута. "Без да съм финансов експерт, това ми се струва неосъществимо“, заяви бившият посланик.



Боби Бобев отбеляза, че през последните години Албания е повишила значително своя международен престиж. "Срещата на върха на европейската политическа общност бе проведена в Тирана. Беше взето решение, че през 2027 г. ще има среща на върха на НАТО в Албания. Това са взе знаци, че Албания увеличава своя международен престиж. Факт е, че тя напредва и на нея вече се гледа много сериозно от международните фактори“, посочи той.



По думите му Албания демонстрира сериозен напредък и успешно придвижване към пълна европейска интеграция. "Очаква се всички клъстери на преговорния процес да бъдат отворени през тази година“, добави Бобев.