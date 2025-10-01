Бомбена заплаха затвори Октоберфест

© При мащабната операция в Мюнхен са били открити взривни устройства. За обезвреждането им са били привлечени специални сили, съобщава германската полиция. Полицията проверява възможни връзки с Октоберфест. "По тази причина отварянето на фестивалния комплекс се забавя“, допълват от полицията, предава Spiegel.



"Поради неконкретна заплаха за взрив във връзка с експлозията в северната част на Мюнхен, площад Терезиенвизе няма да бъде отворен до 17:00 часа. Има съответно писмо от извършителя. В ранния следобед ще бъде решено как да се процедира по-нататък", се посочва в съобщене на властите.



"Фокус" припомня, че в Мюнхен са регистрирани експлозии и стрелба, което предизвика голяма мобилизация на полицията, пожарната и специалните части. Един мъж е бил открит мъртъв, а поне още един човек е бил ранен.