Newsweek.
Самолет HC-130 Hercules от станцията на бреговата охрана Barbers Point и патрулния кораб на бреговата охрана William Hart (WPC 1134) са реагирали на присъствието на кораба за електронна разузнавателна поддръжка на руския флот Karelia, кораб клас Cherry, преди около две седмици, на 29 октомври, съобщава бреговата охрана на САЩ.
Самолетът е извършил безопасен и професионален прелет близо до кораба и наблюдава дейността му в съответствие с международното право, съобщи бреговата охрана на САЩ.
Бреговата охрана на САЩ проследи руски военен кораб, действащ близо до Хавай
©
Още от категорията
/
Администрацията на Тръмп разширява критериите за виза: Диабетът и затлъстяването могат да бъдат пречка
13.11
Демократите публикуваха три имейла на Джефри Епстийн: Искам да разбереш, че кучето, което не лаеше, е Тръмп
13.11
Доц. Стефан Дечев: Вучич се стреми да се възползва в максимална степен от разногласията между ЕС и САЩ
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Фон дер Лайен: ЕС ще предостави нов голям транш за Украйна
12:30 / 13.11.2025
Средната годишна заплата в ЕС надхвърли 39 800 евро, България изо...
11:01 / 13.11.2025
Сеизмичен рояк разтърси Турция
10:38 / 13.11.2025
''Лукойл'' поиска от САЩ удължаване на отлагането на санкциите за...
09:06 / 13.11.2025
Край границата с България: Опит за бягство в гръцки център за миг...
22:34 / 12.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.