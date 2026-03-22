Британският министър на жилищното строителство Стив Рийд заяви днес, че не съществуват доказателства в подкрепа на твърденията, че Иран планира да атакува Европа с балистични ракети или има капацитет да направи това, предава Reuters.

''Не съществува никаква обективна оценка, която да потвърди това твърдение. Не съм запознат с каквато и да е оценка, че те дори се опитват да атакуват Европа, камо ли че биха могли, ако се опитат'', заяви Рийд пред  BBC.

Израелските отбранителни сили обявиха вчера в социалните медии, че Иран разполага с ракети, ''които могат да достигнат Лондон, Париж или Берлин''.