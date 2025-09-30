Новини
Британските власти разкриха най-голямата измама с криптовалути в света
Автор: ИА Фокус 15:49Коментари (0)67
©
Китайска гражданка е обвинена в измама с криптовалута, която е призната за най-голямата конфискация на биткойни в света.

Лондонската полиция съобщава, че е възстановила 61 000 биткойна на стойност над 5 милиарда британски лири (6,7 милиарда долара) по текущи цени.

Жимин Циен, известна още като Яди Джан, се призна за виновна в понеделник в Кралския съд на Саутуарк за незаконно придобиване и притежаване на криптовалутата, предава BBC.

Между 2014 и 2017 г. тя е ръководила мащабна схема в Китай, която е включвала повече от 128 000 жертви, и съхранявала откраднатите средства в биткойн активи, съобщват от британската полиция.

Признаването на вината на 47-годишната жена е последвано от седемгодишно разследване на глобална мрежа за пране на пари, което е започнало, когато е получен сигнал за прехвърляне на активи от престъпна дейност.

"Цян е бягала от правосъдната система в продължение на пет години до ареста си, което е изисквало сложно разследване, включващо множество юрисдикции", каза детектив сержант Изабела Грото, която е ръководила разследването на полицията.

Тя избягала от Китай, използвайки фалшиви документи, и влязла във Великобритания, където се опитала да изпере откраднатите пари, като купила имоти.

"Като се призна за виновна днес, г-жа Джан се надява да утеши инвеститорите, които чакат обезщетение от 2017 г. насам, и да ги увери, че значителното покачване на стойностите на криптовалутите означава, че има повече от достатъчно средства за изплащане на загубите им“, каза адвокатът на Цян.

Но някои доклади предполагат, че правителството на Обединеното кралство ще се стреми да задържи конфискуваните средства.

Реформите в законодателството за борба с престъпността при предишното консервативно правителство имаха за цел да улеснят британските власти при изземването, замразяването и възстановяването на криптоактиви. Промените ще позволят и на някои жертви да подадат заявления за освобождаване на активите, държани в сметки.

Цян е получила помощ от китайска служителка в заведение за бързо хранене на име Джиан Уен, която миналата година е била осъдена на шест години и осем месеца затвор за участието си в престъпната операция.

44-годишната Уен е изпрал приходите от измамата и се е преместил в "къща под наем за няколко милиона паунда“ в Северен Лондон и е закупила и два имота в Дубай на стойност над 500 000 паунда, съобщи Кралската прокуратура (CPS) по-рано тази година.

Местната полиция заяви, че е конфискувала от Уен биткойни на стойност над 300 милиона паунда.

Китайската медия Lifeweek съобщи през 2024 г., че инвеститори, предимно на възраст между 50 и 75 години, са вложили "стотици хиляди до десетки милиони“ юани в инвестиции, насърчавани от Цян. Те са знаели малко за нея, но тя е била описвана като "богиня на богатството“.

Осъдителната присъда в понеделник бележи "кулминацията на години всеотдайно разследване“, в което участваха полицията и китайските правоохранителни екипи, заяви Уил Лайн, ръководител на отдела за икономически и киберпрестъпления на столичната полиция.

Цян е задържана под стража до произнасянето на присъдата, която ще се проведе след съдебен процес с участието на други лица, свързани със случая.

Датата на произнасяне на присъдата ѝ все още не е определена.






