"28 години по-късно: Храм от кости“ е много по-интимен филм, с добра актьорска игра, много по-малко интеракции, но за сметка на това богат тематично. Това каза издателят Светослав Атанасов в предаването "наПървият филм от поредицата – "28 дни по-късно“, излиза през 2002 г. Сценарист е Алекс Гарланд, режисьор е Дани Бойл, а в главната роля е Килиън Мърфи. "Заснет е с ръчна дигитална камера, изглежда доста долнопробен, но в хубавия смисъл“, коментира Атанасов. Водещият на предаването Благой Д. Иванов отбеляза, че "28 дни по-късно“ е силно повлиян от първите три филма от т. нар. "Сага на мъртвите“ и дори от "The Crazies“ на Джордж А. Ромеро, но се улавят прилики и с второкласния "Обеден кошмар“ на Нико Масторакис.Пет години след успеха на първия филм излиза "28 седмици по-късно“, режисиран от Хуан Карлос Фреснадийо. Тук Бойл и Гарланд са само продуценти. Филмът не се оказва толкова успешен, отбеляза Атанасов, макар че може да се похвали с няколко наистина запомнящи се сцени. През 2025 г. пък излиза третият филм от поредицата – "28 години по-късно“. Сценарист и режисьор отново са съответно Гарланд и Бойл, а Мърфи участва като продуцент. Това е първата част от планирана трилогия, при която планът е "Гарланд да напише и трите филма, а Бойл да режисира първия и третия. В "28 години по-късно“ виждаме какво се е случило след края на втория филм. Минали са 28 години от тази пандемия и едно мини общество оцелява в изолирано градче. Филмът е любопитен от тази гледна точка, че има три сегмента, като всеки от тях сменя поджанра си“, разказа още Атанасов.Водещият Иванов коментира, че филмът успява да разчупи модела на предходните два по интересен начин. "Може би защото до голяма степен действието се развива в дивото, не в градска среда, което е ключово. Тези филми се опитват да разчупят поджанра и да вкарат някакъв по-интересен артистизъм, да не е просто поредният глупав екшън или хорър, из който хора тичат и се стрелят. Опитват се да направят някакъв коментар върху начина, по който реагираме в екстремна среда, как може да се разделим на лагери, как може да се появят определени месиански фигури, които да се възползват от слабостта на обществото“, обясни той.Преди броени дни на екран излезе и четвъртият филм от поредицата – "28 години по-късно: Храм от кости“. Режисьор е Ниа ДаКоста. "Филмът продължава директно от там, където приключи предишният. Той е доста по-малък като мащаб, доста повече следва персонажите, докато в предишния имаше много локации, много герои. Изключителният британски талант Рейф Файнс отново демонстрира страхотна актьорска игра и образът му се утвърждава като един от най-въздействащите елементи в поредицата“, категоричен е Атанасов.В "28 години по-късно: Храм от кости“ се завръщат и други познати лица от франчайза, сред които са Джак О'Конъл, Арън Тейлър-Джонсън и споменатия вече Мърфи, който има епизодична поява.