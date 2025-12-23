The Guardian.
Според проучване сред близо 1000 компании, основно малки и средни предприятия, 54% от износителите смятат, че действащото Споразумение за търговия и сътрудничество (TCA), договорено след Брекзит и в сила от 2021 г., не им помага да увеличат продажбите си в ЕС. Това е с 13 процентни пункта повече в сравнение с година по-рано, което подчертава нарастващия икономически ефект от Брекзит.
Само четири от 946 анкетирани фирми определят правителствената подкрепа за справяне с промените в търговската политика като всеобхватна – допълнителен сигнал за натиск върху Лейбъристката партия след трудна година за бизнеса.
"С бюджет, който не осигури значим растеж или подкрепа за търговията, рестартирането на отношенията с ЕС вече е стратегическа необходимост, а не политически избор", заяви директорът "Международна търговия" на BCC Стив Линч. По думите му компаниите намират за все по-трудно да продават на най-големия пазар на Великобритания. Изявлението идва на фона на нарастващо признание сред лейбъристите за негативните последици от Брекзит.
През уикенда министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг призова за по-дълбоки търговски отношения с ЕС, коментар, тълкуван като сигнал за евентуално сближаване с митническия съюз - идея, която противоречи на официалния манифест на партията. Въпреки това редица проевропейски настроени министри се смятат за привърженици на по-амбициозен подход. Правителството вече определи рестартирането на отношенията с ЕС като ключов приоритет за 2026 г., а миналата седмица обяви договорка за присъединяване на Великобритания към програмата "Еразъм+" от 2027 г.
В свой "бизнес план за рестартиране на ЕС" BCC настоява за намаляване на търговските търкания, включително по-леки гранични проверки, по-тясно сътрудничество по ДДС и митниците, мобилност за младежите и участие на Великобритания в отбранителния фонд SAFE. Говорител на правителството заяви, че кабинетът "премахва бюрокрацията и търговските бариери", като подчерта, че рестартирането на отношенията с ЕС напредва с "реални резултати".
Британският бизнес настоява за по-тясно търговско споразумение с ЕС
© The Guardian
Още от категорията
/
Компанията майка на Google купува компанията за центрове за данни и енергийна инфраструктура Intersect за 4,75 милиарда долара
22.12
Край на TikTok, Instagram и Reddit: Австралийските тийнейджъри скърбят за загубата на достъп до социалните медии
10.12
Reuters: Унгарската MOL отправи запитване към САЩ, иска да купи активите на "Лукойл" в България
04.12
Експерт: ЕС няма дързост да предприеме по-сериозна крачка и да промени радикално правилата, които задушават бизнеса
23.11
"Лукойл" се надява, че особения управител на активите в България ще осигури тяхното правилно функциониране
19.11
FT: След блокираната сделка с Gunvor, "Лукойл" може да бъде погълната от местния конкурент "Роснефт"
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
ФБР откри снимка на принцеса Даяна, скрита в гардероба на Епстийн...
10:32 / 22.12.2025
Рекордни намаления: Пуснаха зеленчуци за по 11 стотинки на килогр...
07:58 / 21.12.2025
Вучич: Сърбия има запаси от гориво до средата на януари
18:56 / 20.12.2025
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на...
18:55 / 20.12.2025
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета": ...
13:47 / 20.12.2025
Мицкоски: пак влезе в спор с Гърция: За мен "Македония" е свещено...
12:36 / 20.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.