Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Британският външен министър Ивет Купър е последният европейски министър, който призовава иранския посланик в страната си да даде обяснения след протестите, които бяха посрещнати с насилие, предава Sky News.

"След като получихме допълнителна информация, министърът за Близкия изток, по моя заповед, призова иранския посланик, за да подчертае сериозността на момента и да призове Иран да даде обяснения за ужасяващите новини, които чуваме.“

Редица европейски страни предприеха подобни действия по-рано днес, като финландският външен министър предупреди, че Техеран е изключил интернет, "за да убива и потиска в тишина“.

Това се случи, след като Купър разговаря вчера с иранския си колега Абас Арагчи, "изразявайки пълното отвращение на Обединеното кралство“ от действията на Техеран.

В изказване в Камарата на общините Купър обяви тази мярка и заяви, че Великобритания осъжда "в най-категорична форма бруталното убийство на протестиращи“.