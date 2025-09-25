ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Британското правителство обмисля помощ за доставчиците на Jaguar Land Rover след мащабната кибератака
Атаката в края на август доведе до това, че JLR беше принуден да затвори своите ИТ мрежи. Фабриките й остават спрени най-рано до началото на следващия месец.
Нарастват опасенията, че някои доставчици, по-специално по-малките фирми, които разчитат единствено на бизнеса на JLR, биха могли да фалират без тяхната подкрепа.
Една от предложените идеи е правителството да закупува компонентите, които доставчиците произвеждат, за да ги поддържа в бизнеса, докато производствените линии на JLR не заработят отново.
JLR, която е собственост на индийската Tata Motors, обикновено би очаквала да произвежда над 1000 автомобила на ден в трите си фабрики в Солихъл и Улвърхамптън в Уест Мидландс и Хейлвуд в Мърсисайд.
Въпреки това, работниците бяха принудени да преустановят дейноста си след хакерската атака, за която бе съобщено на 1 септември.
В момента се води разследване на атаката, за която се смята, че струва на компанията поне 50 милиона паунда седмично загубено производство.
JLR потвърди тази седмица, че фабриките й няма да възобновят дейността си поне до 1 октомври, като по-ранните съобщения предполагаха, че прекъсването може да продължи до ноември.
Фирмата има и големи фабрики в Словакия и Китай, както и по-малко съоръжение в Индия, които също са засегнати от затварянето.
Комисията за бизнеса и търговията ще се събере в четвъртък следобед (25 септември), за да изслуша свидетелствата от фирмите във веригата за доставките на JLR, поради дълбоката загриженост за някои от тези бизнеси да останат жизнеспособни.
След атаката срещу JLR, производителят на автомобили започна да получава подкрепа от Националния център за киберсигурността и Националната агенция за борбата с престъпността.
Министерството на бизнеса и търговията заяви, че министрите са обсъдили "въздействието на киберинцидента и как JLR може да работи за рестартирането на производството".
В последното си изявление JLR заяви: "Нашият фокус остава върху подкрепата на нашите клиенти, доставчиците, колегите и търговците на дребно, които остават отворени".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3559
|предишна страница [ 1/594 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Борбата с пожара край Тутракан продължава, обхванати са над 500 декара
09:45 / 23.09.2025
Борисов за случая с Любомир Киров: Готов съм лично да се свържа със Зеленски
19:15 / 23.09.2025
Николай Попов: Отвлякоха и мобилизираха българин с ТЕЛК в Украйна
11:21 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: