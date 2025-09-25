Британското правителство обмисля помощ за доставчиците на Jaguar Land Rover след мащабната кибератака

© Министрите във Великобритания обмислят да се намесят в подкрепата на доставчиците на Jaguar Land Rover, след като производителят на автомобили беше принуден да спре производството на автомобилите след кибератака, предава BBC.



Атаката в края на август доведе до това, че JLR беше принуден да затвори своите ИТ мрежи. Фабриките й остават спрени най-рано до началото на следващия месец.



Нарастват опасенията, че някои доставчици, по-специално по-малките фирми, които разчитат единствено на бизнеса на JLR, биха могли да фалират без тяхната подкрепа.



Една от предложените идеи е правителството да закупува компонентите, които доставчиците произвеждат, за да ги поддържа в бизнеса, докато производствените линии на JLR не заработят отново.



JLR, която е собственост на индийската Tata Motors, обикновено би очаквала да произвежда над 1000 автомобила на ден в трите си фабрики в Солихъл и Улвърхамптън в Уест Мидландс и Хейлвуд в Мърсисайд.



Въпреки това, работниците бяха принудени да преустановят дейноста си след хакерската атака, за която бе съобщено на 1 септември.



В момента се води разследване на атаката, за която се смята, че струва на компанията поне 50 милиона паунда седмично загубено производство.



JLR потвърди тази седмица, че фабриките й няма да възобновят дейността си поне до 1 октомври, като по-ранните съобщения предполагаха, че прекъсването може да продължи до ноември.



Фирмата има и големи фабрики в Словакия и Китай, както и по-малко съоръжение в Индия, които също са засегнати от затварянето.



Комисията за бизнеса и търговията ще се събере в четвъртък следобед (25 септември), за да изслуша свидетелствата от фирмите във веригата за доставките на JLR, поради дълбоката загриженост за някои от тези бизнеси да останат жизнеспособни.



След атаката срещу JLR, производителят на автомобили започна да получава подкрепа от Националния център за киберсигурността и Националната агенция за борбата с престъпността.



Министерството на бизнеса и търговията заяви, че министрите са обсъдили "въздействието на киберинцидента и как JLR може да работи за рестартирането на производството".



В последното си изявление JLR заяви: "Нашият фокус остава върху подкрепата на нашите клиенти, доставчиците, колегите и търговците на дребно, които остават отворени".