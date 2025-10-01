ЗАРЕЖДАНЕ...
|Броят на загинали след мощния трус във Филипините се увеличи, а спасителите се борят да намерят оцелели под развалините
Неизвестен брой хора са затрупани под къщи, нощни клубове и други сгради след земетресението, което разтърси крайбрежието на остров Себу, а спасителите се борят с времето, за да ги извадят.
Армейски войски, полиция и граждански доброволци с кучета-следотърсачи са разположени тази сутрин, за да проведат претърсване от къща на къща
Официални представители съобщават, че 14 от загиналите са от крайбрежния град Богу, където свлачище затрупа бараки в планинско селище.
Други 12 души са загинали в град Меделин, след като таваните и стените на къщите се срутиха.
Пет души, сред които трима служители на бреговата охрана и един пожарникар, са загинали в Сан Ремигио.
