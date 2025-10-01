© Най-малко 69 души са загинали след мощното земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер във Филипините, което разруши домове и рани над 100 души, предава The Sun.



Неизвестен брой хора са затрупани под къщи, нощни клубове и други сгради след земетресението, което разтърси крайбрежието на остров Себу, а спасителите се борят с времето, за да ги извадят.



Армейски войски, полиция и граждански доброволци с кучета-следотърсачи са разположени тази сутрин, за да проведат претърсване от къща на къща в търсене на оцелели.



Официални представители съобщават, че 14 от загиналите са от крайбрежния град Богу, където свлачище затрупа бараки в планинско селище.



Други 12 души са загинали в град Меделин, след като таваните и стените на къщите се срутиха.



Пет души, сред които трима служители на бреговата охрана и един пожарникар, са загинали в Сан Ремигио.