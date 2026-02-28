СNN, позовавайки се на кмета на града.
По-рано бе съобщено, че израелски удар е поразил начално девическо училище в Минаб, град в провинция Хормозган, Иран.
Броят на загиналите при атаката срещу начално училище в Иран достигна 57
©
Още по темата
/
Бившият външен министър: Призовавам правителството да се свърже с българските граждани в Иран и да им предложи съдействие
14:44
МВнР: Силно сме обезпокоени от военната ескалация в региона, основен приоритет ни е сигурността на българските граждани
13:54
Емил Дечев: Искам да кажа на всички служители в МВР, че ако министърът или член на кабинета е разпоредил да не се разследва определен случай, това е лъжа
13:30
Официалният български авиопревозвач и много международни авиокомпании спират полетите в Близкия изток
12:41
Председателят на Комисията по отбрана Христо Гаджев с упрек към Гюров: На Съвета по сигурност не е поканен дори председателят на НС
12:23
Проф. Владимир Чуков пред ФОКУС: Ще ни засегне ли мигрантска вълна и може ли да избухне Трета световна война
11:45
Още от категорията
/
CNN: Десетки документи на ФБР липсват от "досиетата на Епстийн", включително на жена, която обвинява Тръмп
25.02
"Кървава баня" в Мексико след ликвидирането на "Ел Менчо": Армия по улиците и масови екстрадиции на наркотрафиканти в САЩ
24.02
Безредици в Мексико: Видео показва горящи автомобили и пожари в няколко региона след убийството на наркобарона Ел Менчо
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Виктор1
преди 9 мин.
Евреите и американците са виновни.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.