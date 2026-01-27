USA Today.
За загинали се съобщава в 14 американски щата. Най-много смъртни случаи са регистрирани в щата Ню Йорк, където са загинали девет души. По-рано тази седмица са получени данни за 14 загинали.
В много щати количеството на валежите надхвърли 30 см, което доведе до прекъсвания в движението по пътищата, отмяна на полети и затваряне на училища. Според данни на Националната метеорологична служба, в някои райони на север от Питсбърг (щат Пенсилвания) количеството на валежите надхвърли 50 см.
В страната все още се наблюдават прекъсвания в електроснабдяването. Според данни на сайта PowerOutage.com, в момента без електричество са около 550 хиляди души, най-много в щатите Тенеси и Мисисипи. Властите предупреждават, че възстановяването на електроснабдяването може да отнеме няколко дни.
Очаква се ниските температури да се запазят в продължение на около седмица. Метеоролозите не изключват, че през уикенда на източното крайбрежие на САЩ може да се разрази още една буря.
