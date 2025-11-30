CNA, позовавайки се на официални данни.
Предният ден бе обявено, че броят на жертвите е достигнал 303.
Националната агенция за търсене и спасяване на Индонезия съобщи, че бедствието е предизвикано от проливни дъждове, които бушуват в региона от края на миналата седмица. Калните потоци са повредили жилищни сгради, пътища и инфраструктура, възпрепятствайки достъпа на спасителите до най-засегнатите райони.
Броят на жертвите на наводненията в Индонезия достигна 417
