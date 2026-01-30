Associated Press.
Най-голям брой жертви има в щатите Тенеси, Мисисипи и Луизиана.
По-рано беше съобщено за 51 загинали.
Според данни на сайта PowerOutage.com около 230 хиляди домакинства в САЩ остават без електричество, като най-тежката ситуация е в Тенеси и Мисисипи.
От вечерта в петък югоизточната част на страната очаква нови студове и снеговалежи. Снежната буря ще засегне основно щатите Вирджиния, Джорджия, Тенеси, Южна и Северна Каролина.
От петък вечер до неделя сутрин може да падне 7-20 см сняг. Скоростта на поривите на вятъра може да достигне 22 м/с. В Северна и Южна Каролина е обявено извънредно положение.
Броят на жертвите на снежната буря в САЩ нарасна до 85 души
©
Още по темата
Още от категорията
/
Всичко, което трябва да знаете за документалния филм за крал Чарлз III: В търсене на хармония: визията на един крал
24.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Андрей Ковачев: Меркосур ще създаде един огромен пазар от 700 млн...
22:57 / 29.01.2026
Тръмп лично е помолил Путин да не обстрелва Украйна за седмица, р...
21:00 / 29.01.2026
Цветомир Николов: Carlyle най-вероятно ще оперира "Лукойл" само ф...
20:05 / 29.01.2026
Прокурорът на Ню Йорк оглавява група, която обвинява администраци...
18:54 / 29.01.2026
Кремъл коментира сделката между "Лукойл" и Carlyle
12:43 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.