Най-малко 85 души са загинали в САЩ през последните дни заради снежната буря, съобщи в петък Associated Press.

Най-голям брой жертви има в щатите Тенеси, Мисисипи и Луизиана.

По-рано беше съобщено за 51 загинали.

Според данни на сайта PowerOutage.com около 230 хиляди домакинства в САЩ остават без електричество, като най-тежката ситуация е в Тенеси и Мисисипи.

От вечерта в петък югоизточната част на страната очаква нови студове и снеговалежи. Снежната буря ще засегне основно щатите Вирджиния, Джорджия, Тенеси, Южна и Северна Каролина.

От петък вечер до неделя сутрин може да падне 7-20 см сняг. Скоростта на поривите на вятъра може да достигне 22 м/с. В Северна и Южна Каролина е обявено извънредно положение.