Приблизително 75 души са откарани в болница, включително 15 "в много тежко състояние“, заяви Хуанма Морено, президентът на регионалното правителство на Андалусия.
Инцидентът е станал,след като последните три вагона на влак, пътуващ от Малага до гара Аточа в Мадрид, са паднали от релсите в град Адамуз и са се разбили върху съседна железопътна линия в 19:40 ч. местно време.
Друг влак, държавна компания Renfe Alvia, който се е движил в обратната посока по съседния коловоз, се е блъснал в преобърнатите вагони и впоследствие е дерайлирал, според Оскар Пуенте, министър на транспорта на Испания.
Регионалното правителство на Андалусия поиска намесата на Военната аварийна служба, за да помогне в спасителните усилия, а източници от правителствената делегация потвърдиха, че военен контингент вече е на път към района.
Броят на жертвите на влаковата катастрофа в Испания нарасна на 39
