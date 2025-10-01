Броят на жертвите на земетресението във Филипините нарасна до 60 души

© Броят на загиналите в резултат на земетресението във Филипините нарасна до 60 души. Това съобщи GMA News, позовавайки се на управлението за гражданска защита на републиката.



"Получаваме все повече съобщения за жертви. Имаме информация за 60 загинали“, заявява заместник-секретарят на Управлението за гражданска защита на Филипините Бернардо Алехандро.



Мощно земетресение от 6,2 по Рихтер разтърси Филипините



В провинция Себу, където бяха регистрирани силни трусове, бе обявено извънредно положение във връзка с природното бедствие. Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши заяви в обръщението си, че правителствените ведомства са ангажирани с възстановяването на инфраструктурата в региона и оказването на хуманитарна помощ на населението, а служителите на Бюрото за противопожарна защита участват в спасителните операции.



Според властите, в община Сан-Ремихио се е срутила сграда на спортно-оздоровителен комплекс, под развалините на която са останали хора.