Други 410 души са в неизвестност, а 4200 са ранени. Повече от милион жители са били принудени да напуснат домовете си.
Наводнения и свлачища са възникнали поради проливни дъждове в индонезийските провинции Северна Суматра, Ачех и Западна Суматра.
"Обобщение на последиците от бедствието: 908 загинали, 410 изчезнали, 4200 ранени“, съобщи Националната агенция за управление на бедствията.
Индонезийското министерство на околната среда вече заяви, че минните компании в засегнатите райони и неконтролираното изсичане на гори, които биха могли да задържат наводнителните води, са отчасти виновни за катастрофалните последици от проливните дъждове. Разследванията на някои от тези компании вече са започнати.
Броят на жертвите от наводнения в Суматра нарастна до 908
