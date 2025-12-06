Сподели close
Броят на жертвите от наводнения и свлачища, предизвикани от циклон в три провинции на индонезийския остров Суматра, достигна до 908, според Националната агенция за управление на бедствията (BNPB) на страната, предава Trading View.

Други 410 души са в неизвестност, а 4200 са ранени. Повече от милион жители са били принудени да напуснат домовете си.

Наводнения и свлачища са възникнали поради проливни дъждове в индонезийските провинции Северна Суматра, Ачех и Западна Суматра.

"Обобщение на последиците от бедствието: 908 загинали, 410 изчезнали, 4200 ранени“, съобщи Националната агенция за управление на бедствията.

Индонезийското министерство на околната среда вече заяви, че минните компании в засегнатите райони и неконтролираното изсичане на гори, които биха могли да задържат наводнителните води, са отчасти виновни за катастрофалните последици от проливните дъждове. Разследванията на някои от тези компании вече са започнати.