|Броят на жертвите от стрелбата в Йерусалим нарасна до пет
По-рано лекари съобщиха за четирима смъртни случая - мъже на възраст от 30 до 50 години, които бяха обявени за мъртви на място. Друга жена по-късно почина в болницата, където беше откарана в критично състояние.
Според актуализирани данни на службата за бърза помощ, общо 12 души са ранени и хоспитализирани. От тях седем са получили сериозни огнестрелни рани, двама са в средно тежко състояние, а трима други са получили леки наранявания от счупено стъкло.
Полицията съобщи, че нападателите са стреляли по хора, чакащи на автобусна спирка, докато израелските медии писаха, че нападателите са се качили и в автобус и са открили огън вътре в него.
Служител по сигурността и цивилен са застреляли нападателите скоро след началото на атаката, за да спрат стрелбата. Полицията засега все още не е дала информация относно нападателите и тяхната самоличност.
Стрелбата е станала на главно кръстовище на северния вход на Йерусалим, на път, който води до еврейски села, разположени в източен Йерусалим.
Кадри от нападението показват десетки хора, бягащи от автобусна спирка на оживеното кръстовище по време на сутрешния пиков час. Парамедици, отзовали се на мястото, съобщиха, че при пристигането си районът е бил хаотичен и покрит със счупени стъкла, а ранени и в безсъзнание хора, са лежали главния път и тротоара близо до автобусната спирка, където е станала трагедията.
Засега не става ясно кой е извършил стрелбата или какъв е бил мотивът.Полицията разследва версията за възможна терористична атака.
По-рано палестинската групировка ХАМАС похвали двама палестински "бойци на съпротивата“, които според нея са извършили нападението, но не пое официално отговорност за стрелбата.
