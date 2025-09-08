Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Броят на жертвите от стрелбата в Йерусалим нарасна до пет
Автор: Борислава Благоева 12:58Коментари (0)72
©
Броят на жертвите от инцидента със стрелбата в Северен Йерусалим нарасна до пет, съобщава израелската Национална служба за бърза помощ, предава CNN.

По-рано лекари съобщиха за четирима смъртни случая - мъже на възраст от 30 до 50 години, които бяха обявени за мъртви на място. Друга жена по-късно почина в болницата, където беше откарана в критично състояние.

Според актуализирани данни на службата за бърза помощ, общо 12 души са ранени и хоспитализирани. От тях седем са получили сериозни огнестрелни рани, двама са в средно тежко състояние, а трима други са получили леки наранявания от счупено стъкло.

Полицията съобщи, че нападателите са стреляли по хора, чакащи на автобусна спирка, докато израелските медии писаха, че нападателите са се качили и в автобус и са открили огън вътре в него.

Служител по сигурността и цивилен са застреляли нападателите скоро след началото на атаката, за да спрат стрелбата. Полицията засега все още не е дала информация относно нападателите и тяхната самоличност.

Стрелбата е станала на главно кръстовище на северния вход на Йерусалим, на път, който води до еврейски села, разположени в източен Йерусалим.

Кадри от нападението показват десетки хора, бягащи от автобусна спирка на оживеното кръстовище по време на сутрешния пиков час. Парамедици, отзовали се на мястото, съобщиха, че при пристигането си районът е бил хаотичен и покрит със счупени стъкла, а ранени и в безсъзнание хора, са лежали главния път и тротоара близо до автобусната спирка, където е станала трагедията.

Засега не става ясно кой е извършил стрелбата или какъв е бил мотивът.Полицията разследва версията за възможна терористична атака.

По-рано палестинската групировка ХАМАС похвали двама палестински "бойци на съпротивата“, които според нея са извършили нападението, но не пое официално отговорност за стрелбата.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
Президентът попита площада в Пловдив: Ще оставим ли България на деребеите?
Президентът попита площада в Пловдив: Ще оставим ли България на деребеите?
21:49 / 06.09.2025
Съдът задържа под стража единия от четиримата, обвинени за побоя над полицейски началник в Русе
Съдът задържа под стража единия от четиримата, обвинени за побоя над полицейски началник в Русе
13:25 / 06.09.2025
Съдът остави в ареста още двама от обвиняемите в побоя над Николай Кожухаров
Съдът остави в ареста още двама от обвиняемите в побоя над Николай Кожухаров
15:54 / 06.09.2025
Родителите на единия от задържаните за побоя над шефа на МВР: Отличник е, учи "Национална сигурност"
Родителите на единия от задържаните за побоя над шефа на МВР: Отличник е, учи "Национална сигурност"
16:50 / 06.09.2025
Окръжна прокуратура-Русе внася иск за постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвинените за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
Окръжна прокуратура-Русе внася иск за постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвинените за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
08:50 / 06.09.2025
Парите "под дюшеците" излизат на светло, спестяванията на българите тръгнаха към депозитите заради еврото
Парите "под дюшеците" излизат на светло, спестяванията на българите тръгнаха към депозитите заради еврото
14:56 / 06.09.2025
Актуални теми
Лято 2025
Бюджет 2025
Кабинетът "Желязков"
Водна криза
Жестока катастрофа в Монтанско!
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: