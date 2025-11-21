The Senior.
Земетресението е било усетено в много области, включително Гопалгандж, Нараил, Нараянгандж, Рангпур, Саткира, Нарсингди, Джашор, Джамалпур, Динаджпур, Джалакати, Кумила, Раджшахи, Куриграм, Багерхат, Мадарипур, Шерпур, Силхет, Фени и Кхулна.
В Дака парапетът на пететажна сграда се е срутил върху трима пешеходци. Двама са загинали на място, а третият - студент от Медицинския колеж Салимула - е починал в болницата. Дежурният служител на полицейското управление Бонгшал съобщи, че майката на студента също е пострадала при инцидента.
В Нараянгандж дете е починало, след като стена на метална барака се е срутила върху него по време на земетресението.
Вестник The Daily Star съобщи, че най-малко 100 души са ранени в различните части на страната. Според изданието, работници от фабрика за облекло в квартал Газипур близо до Дака са били ранени, докато са излизали от сградите си по време на труса.
Вестникът съобщава и за 20 ранени, включително шестима студенти, които са били приети в болницата в Дака. Един от ранените е в тежко състояние.
Силни трусове бяха усетени и в Колката, Западна Бенгалия, Индия. Няма съобщения за смъртни случаи или сериозни щети в Индия.
Броят на жертвите от земетресението в Бангладеш продължава да расте
