Daily Sabah.
Пожарникарите до голяма степен са потушили пламъците в жилищния комплекс Уанг Фук Корт в северния район на Тай По, който бе в процес на ремонт и бе обвит в бамбукови скелета и зелена мрежа.
Полицията арестува двама директори и инженерен консултант от Prestige Construction, фирма, наета да извършва поддръжка на сградите. Полицията съобщи, че арестуваните са заподозрени в непредумишлено убийство заради използване на опасни материали.
"Имаме основания да вярваме, че отговорните лица на компанията са били грубо небрежни, което е довело до този инцидент и е причинило неконтролируемо разпространение на пожара, което е довело до сериозни жертви," каза полицейският суперинтендант Айлийн Чунг.
Полицията е иззела документи за кандидатстване, списък с служители, 14 компютъра и три мобилни телефона при обиск в офиса на компанията.
Броят на жертвите в пожара в Хонконг достигна 83 души
©
Още по темата
Още от категорията
/
Протестиращи щурмуваха националния дворец в Мексико Сити, искат оставката на президента Клаудия Шейнбаум
16.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Стрелба близо до Белия дом: Двама членове на Националната гвардия...
22:37 / 26.11.2025
36 загинали и 279 изчезнали в огнения ад в Хонконг
20:01 / 26.11.2025
Калас: Путин не може да постигне целите си на бойното поле, затов...
19:47 / 26.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.