Митнически служители от Митническо управление Баяково, Хърватия са издали акт за нарушение на български гражданин за недеклариране на стоки с търговски характер при влизане в митническата територия на Европейския съюз, предава Dnevnik. hr.

Както съобщават властите, проверката е установила, че превозното средство, с което в пътуват българският гражданин, съдържа 12 189 броя парфюми от различни модни марки. Това са стоки, за които се подозира, че нарушават права върху интелектуална собственост.

Очакваната пазарна стойност на иззетите стоки е приблизително 1 366 000,00 евро.

"Митническата администрация апелира към всички граждани, превозвачи и шофьори да спазват митническите разпоредби и да декларират всички стоки с търговски характер своевременно. Недекларирането на стоки води до значителни финансови санкции, изземване на вещи и разходи за унищожаване, поети от извършителя“, посочват властите в съобщения.