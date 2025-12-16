Reuters.
''Русия е най-значителната, пряка и дългосрочна заплаха за сигурността, мира и стабилността в евроатлантическата зона, заявиха лидерите в съвместно изявление във вторник, 16 декември.
Държавите членки на ЕС по Източния фланг задълбочаваме сътрудничеството си в настоящия ключов момент за европейската сигурност. Заявяваме своята решимост и непоколебимост за взаимодействие, така че да бъде повишена готовността за отбрана на източните граници на Съюза.
Това заяви министър-председателят Росен Желязков в Хелзинки, който участва в първата среща на върха на Източния фланг.
Желязков заяви подкрепа за Пътната карта за европейска отбранителна готовност 2030 г. По думите му заедно с други основни проекти тя дава възможност способностите за отбрана да бъдат значително подобрени в три направления - координация, капацитет и технологично обновление и способности.
''Ние участваме и по програмата SAFE с конкретни проекти в отделните домейни, които представляват интерес за България, която трябва да защитава своите граници, особено тези, свързани с Черно море'', отбеляза Желязков.
Министър-председателят изтъкна и значението на свободата и сигурността на корабоплаването в Черно море.
"Заявихме нашето участие и нашите възможности, както и намеренията ни за разширяване на тези капацитети“, добави още Желязков.
По-рано ръководителят на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас обяви, че ЕС е похарчил рекордните 27 милиарда евро за военна помощ за Украйна от началото на тази година.
България и още седем страни от източния фланг на ЕС: Русия е основната заплаха за мира в евро-атлантическия регион
