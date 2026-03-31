България с ключова роля в операция на Европол срещу престъпната мрежа "оръжия срещу канабис"
© Europol
Мрежата се подозира, че транспортира огнестрелни оръжия от Западните Балкани и Турция към Европейския съюз, разменя ги за канабис и подхранва организираната престъпност в множество държави членки. Основният заподозрян, турски гражданин с гръцко разрешително за пребиваване, се смята, че е координирал снабдяването и транспортирането на огнестрелни оръжия в Испания, като същевременно е наблюдавал покупката и по-нататъшното разпространение на наркотици в страни като Гърция и България.
Разследването започва през март 2025 г., когато испанският Mossos d'Esquadra открива незаконното внасяне на огнестрелни оръжия от Турция.
Разследващите разкриват структурирана верига на доставки: огнестрелни оръжия са били доставяни от Западните Балкани и Турция, скрити в превозни средства и камиони, оборудвани със скрити отделения, и транспортирани в ЕС. Веднъж попаднали в Европа, те били разпространявани в престъпни мрежи и използвани като инструмент за преговори при сделки с наркотици.
Мрежата предлагаше т.нар. "Франкенщайн" оръжия – хибридни огнестрелни оръжия, комбиниращи оригинални компоненти с ръчно изработени метални компоненти. Тези евтини, но напълно функционални оръжия са особено трудни за проследяване и улесняват незаконното разпространение в цяла Европа.
Паралелно с това мрежата беше се ангажира с мащабен трафик на канабис. Разследващите установиха, че групата е изградила инфраструктура за доставка на значителни количества марихуана в Каталуния и нейния износ по суша и морски маршрути през Европа до Турция и Гърция, където стойността ѝ значително се е увеличила.
Смята се, че мрежата е имала капацитет да транспортира до 1,5 тона марихуана на месец. По време на разследването бяха иззети около 550 килограма марихуана, заедно с огнестрелни оръжия и боеприпаси.
В Испания са арестувани 18 души. България арестува лидера на организацията в София, заедно с още двама заподозрени. А Гърция подкрепи разследването чрез участието си в оперативните дейности.
Изземванията по време на разследването включваха седем полуавтоматични пистолета и едно оръжие за война, заглушители и шумозаглушители, както и 587 кг марихуана и 76 кг хашиш, с приблизителна нелегална пазарна стойност от 4,4 милиона евро.
Още от категорията
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.