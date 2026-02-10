България отново влезе в международния медиен дневен ред. Случая "Петрохан" разтресе не само страната ни, но постави страната ни във фокуса на вниманието и по света. Международната агенция Reuters определи случилото се край село Гинци като мистериозни смъртни случаи в западните български планини, които объркват. полициятаШестима души бяха открити мъртви в планините на Западна България през последната седмица по случай, белязан от противоречиви разкази и странни обстоятелства, които накараха прокурор да сравни двете тройни смъртни случаи с мистериозния сериал от 90-те години на миналия век "Туин Пийкс"."Това е случай без аналог в нашата страна“, каза на пресконференция в понеделник Захари Васков, директор на главна дирекция "Национална полиция“.Прокурорите подозират, че смъртните случаи може да са били убийства-самоубийства или самоубийства, липса на яснота, която подхранва спекулации и конспиративни теории сред българите.В неделя полицията откри телата на трима души, включително 15-годишно момче, в кемпер в района на връх Околчица. Разследващите смятат, че те са свързани с тройно убийство, извършено седмица по-рано край планинска хижа близо до Петрохан, която по-късно беше опожарена.Хижата е била използвана като база на неправителствена организация, посветена на опазването на природата, въпреки че някои източници описват членовете ѝ и като "горски пазители“, които години наред патрулират района близо до сръбската граница и подпомагат граничната полиция.Петима от загиналите са били членове на неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии“ и са живели в хижата, съобщи полицията. Момчето е било син на приятел.Нито един член на групата не беше открит за коментар.Полицията разпространи записи от охранителни камери отвън на колибата, направени на 1 февруари, в деня на убийствата, на които се вижда как и шестимата загинали се сбогуват. Тримата, останали в колибата, по-късно са заснети как я подпалват.Полицията заяви, че членовете на неправителствената организация са били ангажирани с тибетския будизъм, добавяйки, че в колибата са били открити будистки книги и плакати. Полицията цитира и роднина на един от членовете, който говори за "изключителна психологическа нестабилност“ в групата.Четири гилзи, два пистолета и пушка са открити близо до телата, съобщи полицията, а съдебните експерти са установили, че изстрелите са произведени от близко разстояние.По-късно полицията проследи другите трима, само за да ги намери мъртви в кемпера. Двама от загиналите имаха наранявания на главата, докато аутопсията на третия все още продължаваше."Можем да заключим, че и за двете разследвания една от основните версии, по които работим, е убийство-самоубийство и самоубийство“, каза Наталия Николова, изпълняващ длъжността главен прокурор в Апелативната прокуратура в столицата София.