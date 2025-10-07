ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българска двойка е сред задържаните при мащабна акция срещу контрабанда на хиляди телефони от Лондон към Китай
Според органите на реда, това е най-мащабната операция срещу кражбите на мобилни устройства в историята на страната. В рамките на акцията са арестувани 18 души, а при обиските са открити над 2000 крадени телефона. Разследващите подозират, че групата може да стои зад износа на близо половината от всички откраднати телефони в Лондон - град, от който произлизат най-много такива престъпления в цялата страна.
BBC съобщава, че е получил достъп до полицейската операция, включително информация за начина на действието на престъпната мрежа, самоличността на заподозрените и кадри от обиски в 28 различни имота в Лондон и графство Хартфордшър.
Разследването започнало миналата година, когато жертва на кражба успяла да проследи устройството си. Полицията установила, че почти всички телефони от случая са били изпратени към Хонконг, което довело до разкриването на още пратки.
Благодарение на криминалистичен анализ на опаковките, служителите на реда идентифицирали двама мъже. Те са граждани на Афганистан, на възраст около 30 години, и са обвинени в заговор за придобиване на крадени стоки и укриване на имущество, придобито по престъпен път. При задържането им в автомобил са открити десетки мобилни устройства, а в свързани с тях имоти - още около 2000.
Третият заподозрян е 29-годишен гражданин на Индия. Сред задържаните има и българска двойка.
През изминалата седмица полицията е извършила още 15 ареста по подозрение в кражба, притежание на крадени вещи и участие в престъпна схема.
При обиските са иззети около 30 телефона. Според официалните данни броят на кражбите на мобилни телефони в Лондон почти се е утроил за последните четири години - от 28 609 през 2020 г. до 80 588 през 2024 г.
Три четвърти от всички кражби на телефони в Обединеното кралство се случват именно в столицата. Полицията посочва, че нарастващото търсене на употребявани мобилни телефони както във Великобритания, така и зад граница, е един от основните фактори за скока в престъпността.
