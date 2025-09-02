Бумът на оръжията в Турция е главоболие за Гърция

© Бързо разрастващата се отбранителна индустрия на Турция поставя нарастващи предизвикателства пред Гърция, както във военно, така и в дипломатическо отношение, което подчертава борбата на Атина да съживи собствения си пренебрегнат отбранителен сектор, пише Kathimerini.



Стабилната и самодостатъчна турска оръжейна индустрия освободи Анкара от зависимостта от внос на оръжия от чужбина, което ѝ позволи да издържи на потенциални ембаргота от съюзниците от НАТО в случай на конфликт. Гърция, за разлика от това, остава далеч от самодостатъчност, "дори по отношение на боеприпасите“, което я прави уязвима.



По-голямата грижа за Атина е способността на Турция да използва отбранителните си способности, за да укрепи връзките си с европейските сили. Испания и Италия вече поддържат обширни отбранителни партньорства с Анкара и се очаква други европейски държави да последват примера им. Турските отбранителни продукти, включително дронове, разработени от Baykar, водена от зетя на президента Реджеп Тайип Ердоган, Селчук Байрактар, предлагат на европейските партньори привлекателна алтернатива по време на глобална геополитическа турбуленция. Гръцки дипломати многократно са се сблъсквали с това предизвикателство в Брюксел и големите европейски столици.







Междувременно Гърция, с малки изключения, отбеляза влошаване на отбранителната си индустрия през годините на строги икономии. Макар че последните инвестиции засилиха възпирането чрез усъвършенствани изтребители, фрегати и израелски оръжейни системи, те не допринесоха особено за съживяването на вътрешното производство.



Някои окуражаващи стъпки включват повторното отваряне на гръцките корабостроителници, особено Skaramangas, въпреки че им липсват големи проекти, и създаването на Гръцки център за иновации в отбраната (ELKAK), който да свързва стартиращи компании с инициативи в областта на отбраната. Освен това, законодателство, което изисква 25% от бюджетите за обществени поръчки да включват гръцкия отбранителен сектор, би могло да укрепи местната индустрия, ако бъде ефективно приложено.



Въпреки тези усилия, Гърция продължава да изостава от Турция, чиято отбранителна промишленост сега служи едновременно като дипломатически инструмент и конкурентен партньор за европейските отбранителни фирми. За Атина възстановяването на вътрешния капацитет остава неотложен приоритет, тъй като регионалното напрежение продължава.