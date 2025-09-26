Буря удари Филипините, има жертви и хиляди евакуирани

© Най-малко четирима души са загинали при бурята Буалой, която премина през Филипините и, която принуди десетки хиляди хора да се евакуират, пише tanjug.



Бурята Буалой, наричана от местните Опонг, достигна град Сан Поликарпо късно снощи, носеща ветрове от 110 километра в час и, причинявайки наводнения, прекъсвания на електрозахранването и две свлачища, съобщи националната агенция за смекчаване на последиците от бедствията.



Повече от 73 000 души от провинциите Източен Самар и Северен Самар са потърсили убежище в правителствени приюти.