|Буря застигна Западна Гърция, училищата на Закинтос са затворени
Днес (2 октомвр) всички училища, както и общинските детски градини на остров Закинтос, ще останат затворени съгласно решение на общината.
Общините и компетентните органи са призовани да останат в оперативна готовност след заседанието на Комисията за оценка на риска от лошо време.
Генералният секретариат за гражданска защита препоръчва на гражданите да бъдат особено внимателни и да вземат мерки за самозащита от опасностите, произтичащи от тежките метеорологични явления.
Лошото време започна снощи, като силни бури засегнаха островите на Юни, в резултат на което бе активиран номер 112, призоваващ жителите да бъдат особено внимателни, а също така бе изпратено съобщение до жителите на Ахайя, Илия и Месения.
