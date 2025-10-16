The Independent.
Женска сова беше открита на платформата Noble Patriot, разположена на около 290 километра от Шетландските острови, Шотландия. Екипажът на платформата се погрижил за птицата, докато тя не била предадена на резерват за диви животни.
Морският работник Сам Кроу забелязал совата и успял да я улови. Той ѝ осигурил подслон в кутия и я хранел със сурово пилешко месо и вода. "Знаех, че няма как да оцелее тук. Затова ѝ направих малък дом и започнах да се грижа за нея", казва той.
Скоро след това били направени уговорки совата да бъде транспортирана обратно на сушата, за да ѝ се окаже ветеринарна помощ и да ѝ се осигурят подходящите грижи. От резервата за диви животни Hillswick съобщиха, че са били уведомени за совата и че тя е била във "видимо изтощено състояние".
Птицата била прибрана и върната с хеликоптер в Шотландия. След преглед от местната мрежа за спасяването на дивите животни, станало ясно, че совата е в добро общо състояние, но тегло ѝ е било под нормата. Тя била настанена при орнитолога Фил Харис, който я хранил с мишки и пилета, преди тя да бъде пусната обратно на свобода.
"Истинско удоволствие бе да се докоснем до това прекрасно създание. Благодарим на всички, които участваха в спасяването ѝ", казаха от резервата.
"Вероятно е била на първото си прелитане над Северно море, когато е попаднала в бурята", обясни г-н Харис. "Тези птици се изморяват изключително бързо."
По думите му, совите често виждат светлините на нефтените платформи или кораби през нощта и ги използват за почивка. "Тя наистина е една щастлива сова", добави Харис.
"Получила е храна и грижи в точния момент - истински късмет. Благодарение на топлината и храната, се възстанови много бързо. Грижихме се за нея само три дни и беше пусната в понеделник. Докато беше при мен, успя да натрупа необходимите килограми."
