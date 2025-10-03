Бурята "Ейми" връхлита Великобритания

© На 3 октомври в цяла Великобритания са издадени предупреждения за опасно време, тъй като се очаква бурята "Ейми" да причини сериозни нарушения на движението и щети на инфраструктурата със силни ветрове и обилни валежи, предава Sky News.



Бурята "Ейми" се развива над Северния Атлантик и се очаква да премине в голям циклон с внезапен спад на налягането от поне 24 милибара в рамките на 24 часа, което е известно като "експлозивна циклогенеза".



Жълт код за опасно време е в сила за цяла Шотландия, северна Англия и най-западните части на Уелс от 15:00 часа местно време, докато останалата част от Англия и Уелс ще бъде под предупреждение от 00:01 часа в събота.