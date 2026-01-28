Publico.
Отбелязва се, че бурята е причинила масови прекъсвания на електрозахранването. Основният оператор на разпределителните мрежи в Португалия, E-Redes, съобщи за трудна ситуация с възстановяването на електрозахранването през деня.
Към 6 часа сутринта местно време е регистриран пикът на прекъсванията - около 800 хиляди абонати останаха без ток. Към 7 часа сутринта броят на потребителите без ток вече бяха над 850 хиляди, като най-засегнати са областите Лисабон, Коимбра, Лейрия и Сетубал.
Към 13:00 ч. над 529 000 клиенти са били без ток, а до 15:00 ч. броят на изключените абонати е намалял до 485 000.
Най-критична е ситуацията в област Лейрия, която представлява повече от половината от всички щети по мрежата. 1200 специалисти са участвали във възстановителните работи, но достъпът до съоръженията е затруднен от неблагоприятните метеорологични условия. Ръководителят на община Лейрия, Гонсало Лопес, призова правителството незабавно да въведе извънредно положение в областта.
Комуникациите също са повредени за около 300 000 потребители.
Португалските власти официално потвърдиха смъртта на четирима души, докато сутринта първоначално съобщиха за двама.
Според метеоролозите (IPMA) най-силният порив на вятъра е регистриран на нос Карвоейро - скоростта му е достигнала 149 км/ч.
Припомняме, че бурята ''Кристин'' е едно от най-мощните метеорологични явления в Португалия през последните години, причинявайки над 3300 инцидента за броени часове.
Бурята ''Кристин'' остави остави 800 хиляди без ток в Португалия, четирима души са загинали
©
Още по темата
/
Най-малко 15 загинали и 28 в неизвестност след потъването на ферибот край южното крайбрежие на Филипините
26.01
Снеговалежите в Русия счупиха 150-годишен рекорд: Хората скачат от прозорците, за да излязат от домовете си
18.01
Тежка зимна обстановка и в Истанбул, утрешният ден ще бъде неучебен и неработен за някои граждани
11.01
Още от категорията
/
Всичко, което трябва да знаете за документалния филм за крал Чарлз III: В търсене на хармония: визията на един крал
24.01
Bloomberg: България, най-новият член на еврозоната, ще проведе предсрочни избори на фона на нарастващата криза
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Шестима загинаха при катастрофа с микробус в Румъния
16:45 / 27.01.2026
Броят на загиналите при снежната буря в САЩ се увеличава
10:28 / 27.01.2026
Франция одобри закон за забрана на социалните мрежи за деца под 1...
09:04 / 27.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.