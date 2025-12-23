CBS.
Документите включват съдебни записи, имейли, вътрешни записи на ФБР и Министерството на правосъдието, призовки, снимки, електронни таблици, аудиозаписи и стотици видеа.
Комплектът съдържа и данни, свързани със смъртта на Епстийн във федералния арест през 2019 г.
Публикуването на документите следва приемането на Закона за прозрачност на досиетата на Епстийн, който изисква Министерството на правосъдието да публикува докладите. Законът позволява редактиране на досиета, за да се защитят личните данни на жертвите, да се премахват снимки на насилие и материали със сексуално насилие над деца, както и в случаи, когато публикуването би могло да застраши активни разследвания или наказателни производства.
Според CBS, в някои случаи не е ясно защо определени части от документите са били зачернени.
CBS: Над 11 000 нови документа за Епстийн бяха публикувани през нощта
©
Още по темата
/
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на Епстийн шокира обществеността
20.12
Бил Клинтън за досиетата "Епстийн": Администрацията на Тръмп се опитва да скрие истинските виновници
20.12
Бил Клинтън и Майкъл Джексън: Появиха се хиляди нови документи по делото "Епстийн", поне 550 страници са класифицирани
20.12
"Презервативи с образа на Тръмп, снимки със Стив Банън и Бил Гейтс: Нови разкрития от досиетата "Епстийн"
12.12
Още от категорията
/
Най-малко петима души загинаха при катастрофата на малък самолет на мексиканските ВВС в Тексас
09:30
Мащабно спиране на тока в Сан Франциско: Над 130 хиляди потребители останаха без електричество
21.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
ФБР откри снимка на принцеса Даяна, скрита в гардероба на Епстийн...
10:32 / 22.12.2025
Рекордни намаления: Пуснаха зеленчуци за по 11 стотинки на килогр...
07:58 / 21.12.2025
Вучич: Сърбия има запаси от гориво до средата на януари
18:56 / 20.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.