Николай Младенов се очаква да бъде директор на борда на Съвета за мир в Газа. За това съобщава CNN, като се позовава на свои източници. Към момента САЩ не са обявили официално състава на комитета.
Според информацията на Си Ен Ен Младенов, който е бивш специален координатор на ООН за мирния процес в Близкия изток, ще заеме ключова роля в структурата. Официално потвърждение от американска страна все още няма.
В сряда Министерството на външните работи на Египет обяви, че Али Шаат – палестинец от Газа, заемал в миналото различни постове в Палестинската автономия – ще бъде начело на комитета.
Комитетът е създаден с цел координация по чувствителни въпроси в региона, но детайли за мандата и състава му засега не са публично оповестени.
CNN: Българинът Николай Младенов ще оглави Съвета за мир в Газа
Републиканците искат да обвинят Бил Клинтън в неуважение към Конгреса, защото не е дал показания за Епстийн
13.01
13.01
Sky News: Отложиха екзекуцията на иранския протестиращ Ерфан Солт...
22:49 / 14.01.2026
22:49 / 14.01.2026
ЕК ще се изправи пред нов вот на недоверие
22:50 / 14.01.2026
22:50 / 14.01.2026
Осем дни в ареста за мъжа, който счупи стъклото на българското по...
16:48 / 14.01.2026
16:48 / 14.01.2026
Румъния е "готова да обсъди сценарий" за обединение с Молдова
14:12 / 14.01.2026
14:12 / 14.01.2026
Иван Анчев: Гренландия е критично важна за сигурността на НАТО
20:23 / 13.01.2026
20:23 / 13.01.2026
Дания и Гренландия с послание към Тръмп: Границите не трябва да с...
17:58 / 13.01.2026
17:58 / 13.01.2026
