Властите в Роуд Айлънд задържаха лице, за което се смята, че има връзка със стрелбата в Университета "Браун", при която загинаха двама студенти, а други девет бяха ранени, съобщи CNN

"Лице от интерес" е в ареста, каза Джош Естрела пред CNN днес. 

ФОКУС припомня, че нападението стана вчера следобед в департамента по физика по време на изпитна сесия.

По-късно местната полиция публикува и запис на лице, представляващо интерес към нападението. 