Иран не се е съгласил да спре програмата си за обогатяване на уран и никога няма да го направи. Това заяви източник пред телевизия CNN източник в Техеран.

По думите му, Иран "никога няма да приеме“ такива предложения. Телевизионният канал припомня, позовавайки се на свои източници, че по-рано САЩ предложиха на Иран да направи 20-годишна пауза в обогатяването на уран, на което Иран отговори с контрапредложение за петгодишен срок, но американците го отхвърлиха.

Миналата седмица Тръмп в телефонно интервю за телевизионния канал NewsNation твърдеше, че Иран е съгласен да прекрати обогатяването на уран.

ФОКУС припомня, че САЩ и Израел започнаха мащабна операция срещу Иран на 28 февруари. На 7 април американският президент Доналд Тръмп обяви двуседмично взаимно прекратяване на огъня с ислямската република. На 11 април двете страни проведоха няколко кръга преговори в Исламабад. Както по-късно съобщиха в Техеран и Вашингтон, страните не успяха да постигнат споразумение по въпроса за дългосрочното уреждане на конфликта поради редица противоречия. Все още не е ясно дали ще се състои нов кръг от консултации. САЩ започнаха морска блокада на Иран от 13 април, а Техеран отказа да участва във втория кръг преговори в Пакистан.