CNN: Полицията реагира на "активна стрелба" в синагога в Мичиган
Община Уест Блумфийлд се намира на около 25 мили северозападно от Детройт.
Федерален служител на реда, запознат с инцидента съобщи, че заподозреният за стрелбата е мъртъв, след като блъснал колата си в синагогата.
"След като колата се е забила в сградата, охраната е открил огън, убивайки заподозрения", съобщи шерифът на окръг Оукланд Майкъл Бушар пред журналисти близо до мястото на инцидента.
Няма информация за пострадали хора.
Училищата в района са евакуирани, а жителите са помолени да останат на място, добави Бушар.
Спешните екипи са открили и голямо количество експлозиви в задната част на автомобила му.
