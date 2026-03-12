Сподели close
Полицията реагира на сигнали за активен стрелец и кола, влязла в сградата на Temple Israel, синагога, в която се намира училище, в West Bloomfield Township, Мичиган. Това съобщиха няколко федерални правоохранителни органа пред CNN.

Община Уест Блумфийлд се намира на около 25 мили северозападно от Детройт.

Федерален служител на реда, запознат с инцидента съобщи, че заподозреният за стрелбата е мъртъв, след като блъснал колата си в синагогата. 

"След като колата се е забила в сградата, охраната е открил огън, убивайки заподозрения", съобщи шерифът на окръг Оукланд Майкъл Бушар пред журналисти близо до мястото на инцидента.

Няма информация за пострадали хора. 

Училищата в района са евакуирани, а жителите са помолени да останат на място, добави Бушар.

Спешните екипи са открили и голямо количество експлозиви в задната част на автомобила му.