|CNN: Тръмп призова екипа си бързо да подготви срещите с Путин и Зеленски
"Помощниците на Тръмп незабавно започнаха да планират тези срещи. Въпреки че за планирането на пътуването на президента и важната среща с двама световни лидери обикновено е необходимо време, служителите отбелязаха, че Тръмп призовава екипа си да действа бързо“, се посочва в публикацията.
Доналд Тръмп е заяви в сряда, че има "много добри перспективи“ за скорошна среща на върха с Русия, която може да доведе до края на войната в Украйна.
"Днес имахме много добри разговори с президента Путин и има много добри шансове да сложим край – края, края на пътя, края на този път“, е заявил той в Овалния кабинет, когато е попитан за шансовете за среща в близко бъдеще. "Този път беше дълъг и продължава да е дълъг, но има добри шансове да се състои среща много скоро“, е допълнил той.
Коментарите на Тръмп последваха среща в Москва между руския президент Владимир Путин и американския пратеник Стив Уиткоф – въпреки че Тръмп е заявил, че не е имало "пробив“ между двамата мъже и отказа да коментира, когато е попитан за графика за сключване на споразумение, като е посочил: "Вече съм бил разочарован от това“.
Вчера, 6 август, вестник New York Times съобщи, че Тръмп възнамерява още следващата седмица да се срещне лично с Путин, а скоро след това да проведе тристранни преговори с участието и на Зеленски.
