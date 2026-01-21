Сподели close
Американският президент Доналд Тръмп отново пое към Световния икономически форум в Швейцария, след фалстарт на първото тръгване, след като самолетът му се върна в САЩ поради проблем на борда. Това съобщи служител на Белия дом, предава CNN.

Първоначално Тръмп е трябвало да лети до Швейцария с Boeing VC-25, модифицирана военна версия на емблематичния четиримоторен 747. Самолетът е бил принуден да се върне в Андрюс, след като се е установило ''проблем с електрическото окабеляване" малко след излитането.

В момента Тръмп лети до Световния икономически форум с Boeing C-32A, версия на двумоторния 757, собственост на ВВС на САЩ.

Според прессъобщение на ВВС, C-32 се използва предимно за транспортиране на вицепрезидента (в който случай ще има позивната Air Force Two), първата дама, членове на кабинета на президента или членове на Конгреса.

ВВС разполагат с четири C-32 във флота си.

Флотилата разполага и с два VC-25. Новите VC-25 в момента се оборудват, но няма да бъдат готови за експлоатация в продължение на няколко години.

Очаква се Тръмп да критикува световните лидери в речта си на Световния икономически форум в Давос, Швейцария.

AP съобщи през май, че администрацията на американския президент ще приеме елитен Boeing 747 от Катар "като подарък за ВВС на САЩ“.