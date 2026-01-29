Reuters, позовавайки се на изявление на Carlyle.
На 29 януари концерн "Лукойл" обяви, че е сключил сделка за продажба на чуждестранни активи с Carlyle. Изключение ще бъдат активите на компанията в Казахстан.
Кои са Carlyle, които се очаква да станат новите собственици на рафинерията в Бургас
По-късно компанията съобщи, че споразумението не е изключително и зависи от изпълнението на няколко условия. За да бъде сключена сделката, е необходимо одобрението на регулаторните органи, включително Управлението за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC).
Компанията "Лукойл", освен в Русия, е представен в 27 държави. В 10 държави компанията реализира проекти в областта на проучването и добива. Сред тях са Азербайджан, България, Египет, Мексико и ОАЕ.
През есента на 2025 г. САЩ наложиха санкции срещу "Роснефт'' и "Лукойл''. След това последната обяви продажбата на своите чуждестранни активи.
Carlyle обяви условията за сделката с "Лукойл"
Цветомир Николов: Трябва да се положат максимални усилия за удължаване на лиценза на "Лукойл" или за намиране на купувач
18.12
Reuters: Унгарската MOL отправи запитване към САЩ, иска да купи активите на "Лукойл" в България
04.12
Ивайло Мирчев: Не може с парите на данъкоплатците да се вземе "Лукойл" и след това да се източи
26.11
Костадинов за срещата си с Медведев: Каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
21.11
Европол: Трафикът на кокаин е достигнал безпрецедентни нива, все по-често се използват високотехнологични методи
27.01
