"Цели три много зловещи събития": Тръмп иска Гутериш да разследва инцидентите по време на посещението му сградата на ООН
Автор: Николина Александрова 07:55
©
Тръмп изисква от генералния секретар на ООН разследване на инцидентите по време на посещението му в сградата на ООН в Ню Йорк.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е изпратил писмо до генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, в което изисква разследване на ситуацията, възникнала по време на посещението му, за да говори пред Общото събрание на ООН.

"Изпращам копие от това писмо на генералния секретар и изисквам незабавно разследване“, пише Тръмп в социалната мрежа The Truth Social.

Той припомня, че по време на посещението му в сградата на ООН са се случили "цели три много зловещи събития“.

Първо се спря ескалаторът, водещ към главния етаж за изказвания. След това по време на речта на Тръмп не е работил телесуфлерът, а в залата е бил напълно изключен звукът. "Това не е съвпадение, а троен саботаж в ООН“, смята президентът на САЩ.

Американският президент пише:

"В Организацията на обединените нации се случи истинска позорна случка — не една, не две, а три много зловещи събития! Първо, ескалаторът, който води до основната зала за изказвания, спря с писък. Спря на място. Удивително е, че Мелания и аз не паднахме напред върху острите ръбове на тези стоманени стъпала, с лицето напред. Само защото и двамата се държахме здраво за перилата, иначе щеше да бъде катастрофа. Това беше абсолютно саботаж, както бе отбелязано в публикация в London Times ден по-рано, в която се казваше, че служители на ООН "се шегуват, че ще изключат ескалатора“.

Хората, които са го направили, трябва да бъдат арестувани! След това, докато стоях пред телевизионна аудитория от милиони хора по целия свят и важни лидери в залата, телесуфлерът ми не работеше. Беше напълно тъмно. Веднага си помислих: "Уау, първо инцидентът с ескалатора, а сега и телесуфлерът не работи. Какво е това място?“ Тогава продължих да държа речта си без телесуфлер, който заработи около 15 минути по-късно. Добрата новина е, че речта получи фантастични отзиви. Може би хората са оценили факта, че много малко хора биха могли да направят това, което аз направих.

И трето, след като изнесох речта, ми беше заявено, че звукът в аудиторията, където се проведе речта, е бил напълно изключен и че световните лидери, освен ако не са използвали слушалките на преводачите, не са могли да чуят нищо. Първият човек, когото видях в края на речта, беше Мелания, която седеше точно отпред. Попитах я: "Как се справих?“ А тя отговори: "Не чух нито една дума от това, което каза.“ Това не беше съвпадение, а троен саботаж в ООН. Те трябва да се срамуват от себе си. Изпращам копие от това писмо на генералния секретар и изисквам незабавно разследване. Нищо чудно, че ООН не е успяла да изпълни задачата, за която е създадена. Всички записи от камерите за сигурност на ескалатора трябва да бъдат запазени, особено тези от бутона за аварийно спиране. "Сикрет сървис" са замесени. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!"

