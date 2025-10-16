Bloomberg.
Тази седмица цената на кюлчетата се повиши с повече от 5% и достигна пик от над 4242 долара за унция, тъй като продължи бързият ръст, започнал в средата на август.
Увлечението около покупките се разпространи и върху другите благородни метали, в частност цената на среброто се повиши с повече от 3%, тъй като предлагането на лондонския пазар остана ограничено.
Търговците залагат на поне едно значително понижение на лихвите в САЩ до края на годината, докато председателят на Федералния резерв Джером Павел намекна тази седмица, че централната банка е на път да направи още едно понижение с четвърт пункт по-късно този месец.
